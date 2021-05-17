شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إعادة العمل فى الفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور لتركيب الملصق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكترونى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكل أنواعها.

وتهيب الوزارة بالمواطنين سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات ذات التراخيص السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور (بوابة مرور مصر) على موقع وزارة الداخلية.

جاء ذلك فى إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، ومن منطلق حرص الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية الصادرة من مجلس الوزراء والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.