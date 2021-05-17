شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي لـ"ماكرون": مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس.

الرئيس السيسي من الإليزيه: موقف مصر ثابت من وقف أعمال العنف فورا فى الأراضى الفلسطينية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس.

رئيس "الشيوخ" يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية على "الصكوك السيادية"

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، مع الدعوة إلى جلسة أخرى صباح يوم الأحد الموافق 30 مايو 2021.

الصحة: 165 سيارة إسعاف مُجهزة لدعم مصابى فلسطين تنفيذا لتكليفات الرئيس

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية، ومركز عمليات شمال سيناء، ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية.

ماكرون: نظام البشير استخدم الإسلام السياسى لتغطية تجاوزاته

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن النظام السوداني السابق "البشير"استخدم الإسلام السياسي لتغطية تجاوزاته، متعهدا بدعم السودان في الفترة الانتقالية لتنظيم انتخابات وتكوين حكومة شرعية.

وصول الرئيس السيسي لمؤتمر دعم السودان ولقائه بعدد من الزعماء.. صور

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ظهر اليوم إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير للمؤتمرات للمشاركة فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان.

الحكومة: تصنيع لقاح استرازينيكا فى مصر الفترة المقبلة بمصانع فاكسيرا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

الصحة: وصول 1.9 مليون جرعة لقاح من "كوفاكس" ومليونى جرعة من سينوفاك فى يونيو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

الحكومة: صندوق تحيا مصر سيتولى تجميع المساهمات المختلفة لشراء لقاحات كورونا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

الحكومة: تطعيم عاملي المجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء بلقاح كورونا فى يونيو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

"الشيوخ" يوافق على إجازة رد الجهة المصدرة للصكوك السيادية القيمة الاستيرادية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على المادة العاشرة من مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة للآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.

الرئيس السيسي يصل مقر مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير الكبير لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان.

ماكرون يؤكد دعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس السيسى لمكافحة الإرهاب والتطرف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة تأثيث الوحدات السكنية لنقل أهالى المناطق العشوائية

تواصل الدكتور مصطفى مدبولى مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للتأكيد على أهمية الإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تنفيذها لنقل أهالى المناطق العشوائية، تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء فى مشروع " معا"، أو فى منطقة " الخيالة" وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى.

وزير المالية: الرئيس السيسى يتبنى استراتيجية لدعم السودان

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى استراتيجية لدعم أشقائنا في السودان خلال المرحلة الدقيقة التي يمروا بها، والتى تتطلب تكاتفنا معهم خاصة مع عودة السودان للمجتمع الدولى والتعامل مع مديونياتها الكبيرة مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى.

رئيس الوزراء يُكلف بإزالة باقى المناطق العشوائية بالقاهرة وسرعة تسكين الأهالى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالي المستحقين في المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

طقس حار بالقاهرة الكبرى غداً شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك السيادية.. صور

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.