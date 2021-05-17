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وزير التموين: توريد 2.5 مليون طن قمح حتى اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين؛ مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين آخر بيانات موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أنه يسير بصورة جيدة للغاية منذ انطلاقه منتصف شهر أبريل الماضي، حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 2.5 مليون طن، ولم تتوقف أعمال التوريد سوى أول وثاني أيام عيد الفطر، وتم استئناف التوريد عقب ذلك من خلال أكثر من 450 موقع استلام على مستوى الجمهورية.

كما تطرق المصيلحي إلى موقف توافر السلع الأساسية، حيث أكد وجود مخزون استراتيجي كاف من جميع السلع الغذائية، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار، وتفادي أي نقص في تلك السلع، حتى خلال فترة ذروة أزمة حول العالم.

وأشار وزير التموين إلى جهود الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق، وتوفير كميات كافية من السلع بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع المختلفة، بأسعار مخفضة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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