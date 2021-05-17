تطلقه الوزارة خلال أيام.. تفاصيل برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق برنامج إعداد شباب الوزارة للقيادة سواء بديوان العام، أو بالمديريات الإقليمية، أو هيئة الأوقاف، أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أو مستشفى الدعاة، والجهات التابعة.

وأشارت إلى أنه ستتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية وبرامج متعددة لإعداد القادة وفق طبيعة كل مستوى قيادي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، إن برنامج إعداد شباب الوزارة للقيادة يتضمن عقد دورات تأهيلية متخصصة يتم عقدها بأكاديمية تدريب الأئمة والدعاة، يحاضر بها نخبة من أكبر الأساتذة والتخصصات في مجالات عدة.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن الدورات تشمل "الحاسب الآلي، سوشيال ميديا، طرق الإدارة، كيف تكون مديرا ناجحا"، وسيتم خلالها الاستعانة بمتخصصين الذين لديهم خبرات في هذه المجالات.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال برامج شباب الوزارة للقيادة لوجود فئات مؤهلة لتولي المواقع القيادية، والاعتماد بشكل أكبر على الشباب وإتاحة الفرصة لهم سواء بالديوان العام أو المديريات أو هيئة الأوقاف، طبقا لتوجيهات السياسية بضرورة الاعتماد على الشباب.

ونوهت المصادر، إلى أنه سيتم منح شهادة لكل من يجتاز البرنامج، وسيتم تكريم المتميزين في حفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب انتهاء البرنامج مباشرة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة جادة في تمكين الشباب من القيادة على جميع المستويات، وجميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضح أنه تم الدفع بعشرات الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري والإشرافي والقيادي بوزارة الأوقاف.

​