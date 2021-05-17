إحالة ضابط مزيف متهم بحيازة سلاح ناري ومخدرات للمحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

قررت نيابة السلام الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، المحامي العام، اليوم الإثنين، إحالة موظف بانتحال صفة ضابط، وحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات دون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و200 جرام من مخدر الحشيش.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.