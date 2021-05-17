النيابة تحقق في العثور على جثة شاب مصابًا بـ"الإيدز" في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في العثور على جثة شابا داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها؛ وبيان أسباب الوفاة، ودفنها عقب الانتهاء من التشريح، كما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أهالي أحد الأحياء بالشيخ زايد، يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، بصحبة المعمل الجنائي لرفع البصمات والطب الشرعي، وتبين من خلال الكشف الطبي أن المتوفى مصاب بالإيدز.

وكشف الفحص الطبي المبدئي والجنائي على الجثة عن عدم وجود آثار عنف أو شبهة جنائية، وتوصلت التحريات والمعاينة إلى أن الشاب المتوفى كان مصابًا بالإيدز.