أول سيدة.. المستشارة آية المهدي تباشر الادعاء أمام "تأديبية دمياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قامت صباح اليوم الاثنين، المستشارة آية المهدي عبده سليمان بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بدمياط.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن ذلك استمرارًا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

وجدير بالذكر أن المستشارة آية المهدي، هي أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة دمياط.

وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن خمسة وعشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.