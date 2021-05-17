تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف دار السلام" لـ23 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات المتهم محمد نور عساف والمحكوم عليه غيابيا لاتهامه بالتجمهر وأحداث العنف التي شهدتها منطقة دار السلام، لجلسة 23 مايو؛ لسماع أقوال الشاهد الثالث في القضية.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد في حكم المفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عملا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعات، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.