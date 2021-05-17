شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات إزالة مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية حملاتها لإزالة مخالفات البناء على مستوى المدن الجديدة، ففى مدينة بدر أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفة بناء بالحى الثالث، ومخالفة تغيير نشاط بالحى الثانى، وذلك بالتنسيق بين إدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.

وأوضح مندور أن الحملة أسفرت عن إزالة أعمال البناء المخالفة و3 أبواب من الصاج بالقطعة 72 المجاورة الأولى بالحى الثالث، وإزالة فرن مخالف بعمارة 113 المجاورة الخامسة بالحى الثانى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ رفع جميع الأفران المخالفة بالمدينة بالتعاون مع قسم شرطة مدينة بدر.

وقاد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة لإزالة مخالفة بناء بمعرفة لجنة الإزالات بالجهاز، بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير بالشروق.

وقال بشارة إن الحملة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لسقف خرسانى مخالف بدور السطح بإحدى قطع الأراضى السكنية بالمنطقة الخامسة عمارات، وتحرير المحضر للمخالفة.

‏وطالب رئيس جهاز الشروق، أصحاب قطع الأراضى بالمدينة، بالالتزام بتراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه لن يتم السماح بمخالفات البناء، وسيتم التصدى لكل أوجه العشوائية بكل حسم وقوة.