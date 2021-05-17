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تفريغ 22 ألف طن فحم «أخضر» بميناء سفاجا

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت لجنة من باحثى جهاز شؤون البيئة بالغردقة عملية تفريغ 22 ألف طن فحم بترولى أخضر على متن السفينة sea wisdom قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لتفريغ الشحنة وعدم حدوث أى تلوث للهواء أثناء التفريغ.

وألزمت لجنة البيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين حتى انتهاء التفريغ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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