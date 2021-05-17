شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 22 ألف طن فحم «أخضر» بميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت لجنة من باحثى جهاز شؤون البيئة بالغردقة عملية تفريغ 22 ألف طن فحم بترولى أخضر على متن السفينة sea wisdom قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادى، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لتفريغ الشحنة وعدم حدوث أى تلوث للهواء أثناء التفريغ.

وألزمت لجنة البيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين حتى انتهاء التفريغ.