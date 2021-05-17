شكرا لقرائتكم خبر عن العثور علي جثة غريق بجوار استراحة محافظ البحر الأحمر في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي شخص مصرعه متاثرا بإسفكسيا الغرق بشاطئ الغردقة اليوم الإثنين، حيث تلقت شرطة النجدة بالبحر الأحمر اخطارا بالعثور علي جثة غريق طافية علي الماء، بجوار استراحة محافظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة.
وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان البلاغ لحين انتشال الجثة من المياه، تم إخطار الأجهزة الأمنية للانتقال لمكان البلاغ، وجاري تحديد ييانات الجثة وملابسات الحادث.