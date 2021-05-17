العثور علي جثة غريق بجوار استراحة محافظ البحر الأحمر في الغردقة

وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان البلاغ لحين انتشال الجثة من المياه، تم إخطار الأجهزة الأمنية للانتقال لمكان البلاغ، وجاري تحديد ييانات الجثة وملابسات الحادث.

لقي شخص مصرعه متاثرا بإسفكسيا الغرق بشاطئ الغردقة اليوم الإثنين، حيث تلقت شرطة النجدة بالبحر الأحمر اخطارا بالعثور علي جثة غريق طافية علي الماء، بجوار استراحة محافظ البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

محمد يوسف

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