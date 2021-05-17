شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل قصر إفيمير للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى مقر مؤتمر باريس بقصر إفيمير للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي التقى بعدد من الزعماء الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة في المؤتمر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس مجددًا، مؤكدًا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

الرئيس السيسي يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان