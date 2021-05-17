شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 40 حالة إزالة فورية مخالفة وتحرير 7 محاضر إشغال طريق خلال حملة بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق، الإثنين، حملة مكبرة لرفع جميع الإشغالات المتواجدة بشوارع سعد زغلول والروضة والمحطة والسجل المدني، والتعامل الفوري مع كافة الإشغالات بجميع ميادين المدينة.

تم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين حفاظاً على المظهر الحضاري وتحقيق سيولة مرورية أمام المواطنين تحقيقا للصالح العام، وقد أسفرت الحملة عن رفع 40 حالة إزالة فورية مخالفة وتحرير (7) محاضر إشغال طريق.

وشدد محافظ المنوفية على كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بتكثيف حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حرم الطريق وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين حفاظاً على حقوق المواطنين.