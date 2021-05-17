شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين طلاب الصف الثالث الثانوي بالمنيا بسبب «8 جنيهات».. و«التعليم» تنفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مديري مدارس الثانوية العامة في المنيا، وعددها 131 مدرسة، تضررهم من وجود أزمة بين طلاب الصف الثالث الثانوي، بسبب صدور قرار من وزير التربية والتعليم بزيادة رسوم تحرير استمارات أداء امتحانات الثانوية العامة آخر العام 8 جنيهات، لتصبح 210 جنيه، بدلًا من 202 جنيهات، بعد مرور 3 شهور على قيام الطلاب بالتوريد من خلال البريد أو البنوك.

وقال مدير إدارة إحدى المدارس لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه «فشلنا في جمع الطلاب لتسديد الزيادة 8 جنيهات، فقمنا بتوريدها من أموالنا الخاصة، إلى الكنترول الرئيسي في أسيوط، عقب تعرضنا لتهديدات بالإحالة للتحقيق»، مؤكدًا أنه «سيتم تحصيل المبالغ من الطلاب أثناء تسليم أرقام الجلوس».

ونفي المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجود أزمة، مؤكدًا أنه تم أخذ إقرارات على مديري المدارس بتوريد زيادة الرسوم عقب تحصيلها من الطلاب أثناء تسليمهم أرقام الجلوس.