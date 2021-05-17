شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافي الكوري : نمارس أنشطتنا «أون لاين» بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير المركز الثقافي الكوري في القاهرة، أوه سونج هو، إنه على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا عالميا، إلا أن المركز مازال يمارس أنشطته وفعالياته افتراضيا عبر الإنترنت «أون لاين»، وهو ما لاقى انتشارا واسعا لدي الشباب المصري المحب للثقافة الكورية.

وأكد أن جائحة كورونا أصبحت لها إيجابية من خلال نشر التعاون الثقافي لشرائح مجتمعية كبيرة عبر الإنترنت بدلا من التجمع في مكان واحد محدود المساحة.

ولفت إلى أن المركز كثف من جهوده في تعليم اللغة الكورية خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على العادات والتقاليد الكورية، التي تشبه العادات المصرية القديمة.

ولفت المسؤول الكوري إلى أن هناك فيديوهات تم تسجيلها تحت عناوين «مصر بعيون كورية» ليتحدث الكوريون عن روعة مصر وحياتهم خلال شهر رمضان، التي لها انطباع مختلف عن دول العالم.