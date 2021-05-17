شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري للدراسات»: مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية، أن مصر تسابق الزمن لوقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وتتحرك على أعلى المستويات وبشكل قوى وشامل مع كافة الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية والاقليمية والدولية لوضع حد للاعتداءات وللمأساة التي يشهدها الفلسطينيون، وعلى أساس أن تكون هذه الخطوة وإنهاء هذه الحرب التدميرية مقدمة نحو إقرار الحل السياسى الذي يتبناه المجتمع الدولى وهو حل الدولتين والذى يعنى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب بجوار دولة إسرائيل في أمن وسلام وإستقرار .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، تعقيبًا على التصعيد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، «نتعامل مع قضية شديدة التعقيد، وتحاول مصر التحرك في وسط اندلاع حرب مستعرة ليس لها للأسف أية حدود أو أي إطار يحكمها وتتصاعد أحداثها التدميرية في وقت قصير وبصورة غير مسبوقة في أبعادها ونتائجها وتداعياتها على الأرض مقارنة بالحروب الثلاثة السابقة التي جرت أعوام 2009 و2012 و2014».

وأشار إلى أن مصر تحركت بشكل مكثف منذ اللحظة الأولى لاندلاع أحداث القدس في السابع من مايو الحالى، وبلورت مواقفها منذ البداية تأسيساً على مبدأين رئيسيين أولهما الرفض المطلق لسياسة الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضها على الفلسطينيين، ولاسيما في مدينة القدس، وثانيهما أن القضية الفلسطينية تمثل أساس الإستقرار في المنطقة وأن كافة التداعيات التي تحدث على فترات ليست سبباً وإنما هي نتيجة لعدم حل هذه القضية العادلة ورفض إسرائيل منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.