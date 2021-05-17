شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تقرر تشكيل لجنة لسحب الأراضي المستغلة في إلقاء القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمراجعة قرارات تخصيص الأراضى الفضاء التي يتم استغلالها كمقالب للقمامة نظرا للضرر العام.

وأوضحت رئيس المدينة أنه سيتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها عقب مراجعة العقود الصادرة لها من قبل إدارة الأملاك، مشيرةً إلى أن اللجنة سوف تعمل على معرفة المواطنين أو المستثمرين الجادين من غير الجادين خاصة أن هناك أراضي تم تخصيصها منذ فترة زمنية طويلة دون القيام بأي خطوة لاستغلالها وتسقيعها، مما تسبب في قيام المواطنين بإلقاء المخلفات بها مما يشوه المظهر العام والشكل الحضارى.

وأضافت المغربي أن اللجنة تمكنت اليوم من حصر 8 قطع غير مستغلة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب تلك القطع في حالة عدم قيام أصحابها بعمل اللازم نحو بنائها أو تنظيفها وإقامة أسوار لها، حيث تقوم الوحدة المحلية يوميا من خلال شركة النظافة برفع المخلفات ولكن بدون جدوي.

وأشارت المغربي إلي أن المرحلة الراهنة في ظل تداعيات وباء كورونا تتطلب المزيد من إجراءات الحسم نحو الاهتمام بالبيئة، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية مع غير الملتزمين في احترام القوانين والأعراف الاقتصادية والاستثمارية، ومحاولات تحريك الركود الاقتصادي و التغلب علي الوباء العالمي بالإنتاج والعمل مع دعم المستثمرين الجادين والذين تضرروا بفعل تلك الجائحة.

رئيس مدينة سفاجا تقرر تشكيل لجنة لسحب الأراضى الفضاء المستغلة في القاء القمامة

رئيس مدينة سفاجا تقرر تشكيل لجنة لسحب الأراضى الفضاء المستغلة في القاء القمامة

رئيس مدينة سفاجا تقرر تشكيل لجنة لسحب الأراضى الفضاء المستغلة في القاء القمامة