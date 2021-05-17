شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: اتفاقيات لتصنيع 6 مليون «تابلت».. والمرحلة الأولى للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، هونج جين ووك، إن هناك اتفاقيات لتصنيع 6 مليون جهاز تابلت تقوم بتصنيعه شركة سامسونج في محافظة بني سويف، على أن تتم المرحلة الأولي لطلبة الثانوية العامة، ومن ثم باقي المراحل التعليمية الأخرى.

وأكد السفير الكوري الجنوبي، أن المرحلة الأولي ستكون جاهزة خلال العام المقبل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بمقر السفارة .

واشار إلى إن لقاءا سيجمعه مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لاعلانها اختيار مصر من أهم الدول التي سيتم دعمها خلال ال 5 سنوات المقبلة من حكومة بلاده.

وأوضح أن هناك 170 شركة كورية لديها استثمارات في مصر، وتساعد في الإنتاج المحلي، كما أن هناك آفاق للتعاون في مجال معالجة المياه في المستقبل.