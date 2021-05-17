شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يتبرع بـ«حصالته» لأطفال مرضى السرطان في «أورام الأقصر» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على أنغام الموسيقي، وبأغانى مبهجة، شارك الطفل يوسف أحمد، أطفال مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال بالصعيد فرحتهم بالعيد، خاصة الأطفال الذين لم يتمكنوا من قضاء العيد وسط أسرهم.

يوسف، الذي أتم عامه الحادى عشر منذ أسابيع قليلة، فضل قضاء جزء من إجازة العيد مع الأطفال المرضي بالمستشفى والتخفيف عنهم من خلال اللعب والموسيقي وتفاعل معه الأطفال وشاركوه الغناء.

وغنى يوسف مع الأطفال بالمستشفي عددا من الاغانى الوطنية وبعض أغان المطربين الشباب، والتقط الأطفال المرضى بالمستشفي صورًا تذكارية مع يوسف ووجهوا له الشكر على مبادرته وطالبوه بتكرار الزيارة مرة أخرى.

وقال يوسف أحمد، عرفت المستشفي من حديث والدى عنها وقررت زيارتها، والتبرع بمصروفي الذي جمعته طوال الفترة الماضية كجزء بسيط لدعم المستشفي ودعم مرضي السرطان في الصعيد، مشيرا أنه حاول إسعاد الأطفال من خلال الغناء وتعليمهم الموسيقي.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مبادرة الطفل يوسف برغم بساطتها إلا أنها اسعدت الأطفال بالمستشفي وظهر ذلك من خلال التفاعل معه ومع ما قدمه من اغانى وألحان، ووجه فؤاد الشكر للطفل يوسف أحمد على مبادرته واهتمامه وتبرعه بمصروفه لدعم المستشفي ودعم المرضي.