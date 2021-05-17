بعد تنظيفها من البقع الزيتية .. رئيس جهاز البيئة تتفقد الشواطئ في الغردقة

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقدت الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من باحثي ومسؤولي المحميات والبيئة بالبحر الأحمر اليوم الإثنين، الشواطئ التي شهدت تلوثا بالبقع الزيتية بمنطقة شمال الغردقة، واطمأنت أبوطالب على الانتهاء من إزالة التلوث بشكل نهائي وعودة الشواطئ لطبيعتها ونقل المخلفات البترولية التي تم شفطها وإزالتها إلى المدفن البيئي الآمن.



كانت أجهزة وزارتي الييئة والبترول بالبحر الأحمر، انتهت منذ أيام من أعمال إزالة ومكافحة التلوث البترولي بالبقع الزيتية بمناطق متفرقة من شواطئ شمال مدينة الغردقة، وتم إزالة نحو ٤ أطنان من البقع الزيتية من الشاطئ بعد محاصرتها وشفطها وتجميعها بتناكات وأكياس لدفنها في المدفن البيئي.

فيما استعجل مسؤولو البيئة بالبحر الأحمر ظهور نتائج عينة بصمة الزيت التي تم ارسالها لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد المصدر والجهة المتسببة في التلوث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وتحديد قيمة التعويضات المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية.