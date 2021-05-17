شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان لمتابعة انتظام العمل بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إدارات الديوان العام، لمتابعة سير انتظام العمل، وذلك بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

التقى المحافظ موظفي الديوان العام، مؤكدًا على ضرورة حسن إستقبال المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة، هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية، والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

شدد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

رافق المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومديري الإدارات العامة بالديوان العام.