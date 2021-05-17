شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نظام البشير استخدم الإسلام السياسى لتغطية تجاوزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن النظام السوداني السابق "البشير"استخدم الإسلام السياسي لتغطية تجاوزاته، متعهدا بدعم السودان في الفترة الانتقالية لتنظيم انتخابات وتكوين حكومة شرعية.

وأضاف ماكرون في كلمته بمؤتمر باريس لدعم العملية الانتقالية في السودان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينبغي تحقيق السلام بين كل الأطراف في السودان، مشددا على أن الانتخابات الشفافة هدف في السودان لتشكيل حكومة مدنية.