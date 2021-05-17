شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تصنيع لقاح استرازينيكا فى مصر الفترة المقبلة بمصانع فاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

ونوهت وزيرة الصحة إلى الاتصال الهاتفى الذى تم مع رئيس "منظمة الصحة العالمية" بالأمس، والذى أكد خلاله دعم المنظمة لكافة الخطوات التى تتخذها مصر لتوفير اللقاحات لمختلف المواطنين.

وتطرقت الوزيرة إلى ما يتم من تنسيق مع مختلف المسئولين المعنيين، وذلك سعيًا لتصنيع لقاح"استرازينيكا" فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر.