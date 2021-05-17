شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن حاجتها لإيفاد أحد العاملين للتدريس بالجامعة المصرية بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجاتها إلى إيفاد أحد العاملين فى مجال الدعوة للتدريس بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية " نور – مبارك " بكازاخستان، وفقا لعدد من الشروط يجب توافرها فيمن يتقدم.
- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه فى تخصص العقيدة.
- أن يكون مُسكنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.
- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولم يوقع عليه بجهة عمله أى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.
- أن لا يكون سبق له الإيفاد الدائم على نفقه الوزارة.
- أن لا يكون قد صدر بشأنه – من أى جهة رسمية – قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية.
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة فى هذا الشأن.
- أن يكون ممن سبق نجاحه فى الاختبارات التحريرية والشفوية لأى من: " إيفاد رمضان – بعثة الحج – القراءة الحرة – الإدارة الإشرافية - إمام منطقة – إمام متميز – أكاديمية الأوقاف – الأكاديمية الوطنية ".
- واختتمت وزارة الأوقاف، بالإشارة إلى أن الطلبات تقدم على موقع الوزارة الإلكترونى (أوقاف أونلاين) اعتبارا من: 18 /5/ 2021م حتى 25/ 5/ 2021م من خلال النموذج المرفق، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر ذات الموقع.