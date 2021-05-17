شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن حاجتها لإيفاد أحد العاملين للتدريس بالجامعة المصرية بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجاتها إلى إيفاد أحد العاملين فى مجال الدعوة للتدريس بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية " نور – مبارك " بكازاخستان، وفقا لعدد من الشروط يجب توافرها فيمن يتقدم.



أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه فى تخصص العقيدة.

أن يكون مُسكنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.

أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ولم يوقع عليه بجهة عمله أى نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.

أن لا يكون سبق له الإيفاد الدائم على نفقه الوزارة.

أن لا يكون قد صدر بشأنه – من أى جهة رسمية – قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية.

أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة فى هذا الشأن.

أن يكون ممن سبق نجاحه فى الاختبارات التحريرية والشفوية لأى من: " إيفاد رمضان – بعثة الحج – القراءة الحرة – الإدارة الإشرافية - إمام منطقة – إمام متميز – أكاديمية الأوقاف – الأكاديمية الوطنية ".

واختتمت وزارة الأوقاف، بالإشارة إلى أن الطلبات تقدم على موقع الوزارة الإلكترونى (أوقاف أونلاين) اعتبارا من: 18 /5/ 2021م حتى 25/ 5/ 2021م من خلال النموذج المرفق، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر ذات الموقع.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم هى: