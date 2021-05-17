شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 26 سفينة صادر ووارد خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16130 طن تشمل 3350 طن فوسفات و6100 طن مولاس و6680 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39373 طن تضم 3785 طن ألواح حديد و6482 طن أبلاكاش و813 طن خشب زان و7554 طن خردة و9564 طن قمح و9300 طن ذرة و1875 طن سلفات صوديوم .

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 211 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وعنب وفراولة ) يتم تصديرها إلى سلوفينيا وكرواتيا والهند ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 378 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1878 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 181262 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80733 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2578 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، وبلغت حركة تداول الشاحنات 2442 شاحنة.