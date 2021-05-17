شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري بالقاهرة: تعاون كبير مع مصر خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الكوري بالقاهرة هونج جين ووك، إن مصر تم اختيارها كدولة من أهم الدول التى تسعى كوريا الجنوبية للتعاون معها خلال الفترة المقبلة.



مؤتمر صحفى

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، أن مصر تمكنت من الحفاظ على وضع وباء كورونا تحت السيطرة ، وأن بلاده تدعم جهود الحكومة المصرية في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المقدم لمصر يبلغ حوالي مليون دولار دعم لكورونا.

وبالنسبة للتعاون الصناعي، قال إن الحكومات هي من تسهل عمل الشركات وتعزز التعاون في مجال الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن مصر لديها المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، وهى منطقة يمكن التعاون فيها والاستثمار في مجالات مختلفة.

وقالت بارك يوون راي رئيسة القسم الاقتصادي بالسفارة الكورية في مصر إن هناك تعاون بين البلدين في مجالات عديدة مثل مشاريع توفير عربات مترو الانفاق لخط المترو الثالث، وتحديث نظام الإشارات على خط السكك الحديدية على خط نجع حمادي والأقصر ودعم الجهود المصرية في الاستجابة لوباء كورونا.



السفير الكورى فى مصر

وقالت إن الحكومة الكورية تبرعت العام الماضي ب٥٠٠ ألف دولار لتعزيز جهود الحكومة في هذا الصدد.

وأوضحت أن هناك كذلك تعاون في التصنيع وتكرير البترول بالإضافة إلى توسيع عمل شركة سامسونج وإنتاجها لأجهزة التابلت للطلاب المصريين.

وأشارت إلى عمل شركة هيونداي لتطوير عربات المترو موضحة أن هناك مناقشات مع الحكومة المصرية حول تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات.



مؤتمر صحفى للسفير الكورى فى مصر

وأضافت أن هناك محادثات بين شركة نوستار الكورية والهيئة المصرية للتصنيع للعمل على تزويد السيارات بالغاز.

وتابعت أن هناك رغبة في تعزيز الواردات وهو ما يحدث بالتعاون مع الشركات الكورية للتصدير للدول المجاورة.

وقالت إن هناك تعاون كذلك في مجال التعليم من خلال الجامعة الفنية في بنى سويف، والتعاون مع جامعة KAIST الكورية لإنشاء جامعة في مصر.



مؤتمر

وأعربت عن أملها في تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية ومعالجة المياه وكذلك القطاع الطبي والصحي وأيضا تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية.

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