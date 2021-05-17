المؤبد لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية "أحداث أبوالنمرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، المتهم أحمد عبدالله حامد، بالسجن المؤبد والزمته بالاشتراك مع باقي المتهمين في دورة تأهيل لمدة 5 سنوات، على خلفية إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث أبو النمرس".

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم المحكوم عليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الهدف منها إسقاط الدولة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه واستهداف منشآت الدولة العامة والخاصة والدعوة الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.