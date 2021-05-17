خطوة جديدة.. الصحة: سيتم البدء في تطعيم جميع السجناء بلقاحات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أن احتياطيات الأكسجين، الذي يحتاجه مرضى "كورونا"، آمنة، كما أكدت على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس "كورونا"، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وكشفت عن أنه سيتم البدء في تطعيم جميع السجناء باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، وأنه تم الاتفاق مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة، موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات؛ بهدف توفير اللقاحات.

حضر الاجتماع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حسان، مساعد وزيرة الصحة، والعميد تامر سلام، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.