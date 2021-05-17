شكرا لقرائتكم خبر عن سر «الخمسين يوم» التي يعلق فيها الأقباط أصوامهم.. ويعتبروها «زمن الفرح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل اقباط مصر، هذه الأيام بما يعرف باسم فترة «الخمسين المقدسة»، وهي الفترة التي تلي عيد القيامة المجيد، والتي تعد من أكثر فترات السنة بهجة لدى الأقباط، لأسباب عدة.

ويفسر أشرف صبري، أحد أمناء الخدمة بالمنيا والمدرس بالمعاهد الدينية والكلية الاكليريكية، أنه وفقًا للمعتقد الكنسى فإن الخماسين هي فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد القيامة وعيد الخمسين أو عيد العنصرة، وهى فترة يعيش فيها الأقباط أفراح القيامة فلا يُصام فيها، ويكون فيها الصلوات باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة السيد المسيح.

ويسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ السيد المسيح الذي تشكك في القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.

ولفت «صبري»، إلى أن أشكال الصوم تعلق في فترة الخماسين، لأنها فترة فرح، فلا يصام فيها الأربعاء والجمعة من كل أسبوع كباقي أيام السنة، وفيها تستأنف صلوات الاكاليل والزفاف والخطوبة، التي تتجنب الكنيسة إقامتها في فترة الصوم.

وتتزامن فترة الخماسين مع فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتعرف فترة الخماسين بسماتھا المناخیة والبیئیة، وتشهد بعض الإرتفاع في درجات الحرارة والانخفاض في الرطوبة النسبية، وھو الجو الحار والجاف والمتغير، وعادة ما تشهد هبوب رياح محلية محملة بالرمال والأتربة تأتى في شكل موجات تتراوح كل منها من 2 ـ 3 أيام.

ويتزامن أيضا مع الخماسين فترة حصاد محصول القمح وهو محصول استراتيجي لدى المصريين بالعصر الحديث، وكان يحمل دلالة في العصور القديمة، لما يحمله من إشارات الخير والرخاء بجانب لونه الذهبي المبهج.

وتنتهي فترة «الخماسين المقدسة» بعيد العنصرة والذي يحتفل به في نهاية أيام الخماسين أي بعد خمسين يومًا من القيامة.

وكان الأقباط في مصر والعالم، احتفلوا بعيد القيامة المجيد هذا العام الاحد الماضي الموافق 2 مايو الجاري، بعد فترة الصوم الكبير والذى تبلغ مدته 55 يوما.