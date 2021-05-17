شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. نقل تبعية 15 مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 18 مكرر (ب)، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2021، بنقل تبعية 15 مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وجاءت قائمة المستشفيات كالتالي:

1. مستشفى العلمين التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح

2. مستشفى سيدي براني المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح

3. مستشفى الباجور التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية

4. مستشفى رأس غارب المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر

5. مستشفى دمياط التخصصي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بدمياط

6. مستشفى المنصورة العام الجديد (المستشفى الدولي) التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية

7. مستشفى قلين المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ

8. مستشفى الإسماعيلية العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية

9. مستشفى أبو تيج التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسيوط

10. مستشفى ناصر العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية

11. مستشفى قها المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية

12. مستشفى كفر شكر المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية

13. مستشفى الخانكة المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية

14. مستشفى رمد المحلة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالغربية

15. مستشفى أهناسيا المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببني سويف

وللاطلاع على نص القرار: