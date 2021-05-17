شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف العوامري رئيسًا تنفيذيًا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور عمرو عبد الحميد العوامري المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها ومدير شبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة، مديرا تنفيذيا لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية. كما أصدر «الجيزاوى»، الإثنين، قرارا بتعيين الدكتورة أمل محمد أحمد العسلي الأستاذ بقسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بالكلية.