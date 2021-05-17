شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.. «صحة الشرقية»: يؤدي إلى مضاعفات خطيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يوافق يوم ١٧ مايو من كل عام، ناشد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرضي ضغط الدم المرتفع خاصة وجميع المواطنين عامة بالمحافظة، بالحفاظ على صحتهم، موضحاً أن مرض إرتفاع ضغط الدم، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تم إهمال علاجه، والذي قد يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والدماغ والكلي وغيرها.

وأشار إلى أن إرتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويعد أحد القتلة الصامتين، حيث أن أعراضه قد لا تظهر بوضوح، وأن الوقاية والتشخيص والعلاج في متناول أيدينا، مضيفاً أن نمط الحياة غير الصحي، من الممكن أن يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل «تناول الكثير من الملح، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين»، مشيراً إلى أن وباء إرتفاع ضغط الدم يصيب أشد الفئات ضعفاً في العالم، بالإضافة إلى عوامل الخطر السلوكية، مثل «الخمول البدني، والنظم الغذائية الغنية بالملح والدهون والسكر، وتعاطي الكحول على نحو ضار»، ويجب علينا العمل من أجل مكافحة إرتفاع ضغط الدم خلال الفترة الراهنة، أكثر من أي وقت مضى، وبفضل العمل معاً يمكننا مساعدة الجميع على أن يعيشوا حياة أطول وأوفر صحة.

وأكد أن ذلك في «متناول أيدينا»، من خلال إتباع العادات الصحية السليمة، وإتباع أنظمة صحية ورياضية، والتوعية بأهمية قياس ضغط الدم الدوري، ومعرفة المستويات الطبيعية له، والتحفيز على معرفة قياسات ضغط الدم، ومعرفة طرق الوقاية المبكرة من إرتفاع ضغط الدم، وتسليط الضوء على حجم إنتشار إرتفاع ضغط الدم في المجتمع.