شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكرم مديري 5 مستشفيات لجهودهم المبذولة في العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإثنين، 5 مديرين لمستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وهي «الصالحية الجديدة، ههيا، أبوكبير، الإبراهيمية، وديرب نجم»، وذلك اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان عام المديرية.

ناقش وكيل الوزارة مديري تلك المستشفيات في حضور مدير عام الطب العلاجي، خطة العمل في مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد- ١٩، وخطة تحويل الحالات الحرجة والحوادث ذات التخصصات الطبية النادرة لمستشفيات الإحالة، وتطوير الخدمات الطبية بمختلف الأقسام الطبية بكل مستشفي.

وفي نهاية اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم مديري المستشفيات المذكورة، وتسليمهم شهادات تقدير، مقدماً الشكر لهم ولجميع العاملين بها، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة وتميزهم في تطبيق بروتوكولات العلاج الدوائي والأكسجين بكل دقة وعلي الوجه الأمثل، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاستفادة القصوي للمرضي بالأقسام الطبية بالمستشفيات، متمنياً لهم مزيداً من التقدم لصالح المرضي بالمحافظة.