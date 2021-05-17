شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» : منافذ المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة تعود للعمل، الإثنين، بكامل طاقتها لطرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وأضافت الوزارة، في بيان، الاثنين، أن شركات الجملة وفروعها تواصل وفقا لمخطط التوزيع الجغرافي لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات، كذلك استمرار تسلم محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين للمرور على المخابز والمنشآت التموينية، كذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.