شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُحذر التجار من محاولات خلط الأقماح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التحذير للتجار من أي محاولات لخلط الأقماح خلال التوريد سواء الخلط بأقماح قديمة من إنتاج العام الماضى أو الخط بأقماح مستوردة، حيث سيتم المصادرة وتحرير محضر والشطب من ملف الموردين مطالبا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

على جانب أخر، استأنفت الوزارة استلام القمح المحلى من المزارعين بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، وبـ 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا، ويستمر توريد الاقماح بنقاط الاستلام بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين، وذلك في 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وتواصل غرفة العمليات المركزية برئاسة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية ممثلى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الاقماح وأنه من المستهدف استلام كميات من القمح المحلى هذا العام قد تصل إلى أكثر من 3.4 مليون طن قمح.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك أكثر من 450 لاستلام الأقماح المحلية ووجود لحنة في كل موقع لاستلام القمح المحلى، وأن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014، وأن نقاط استلام الأقماح تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام وأن الاقماح التي يتم استلامها في الشون المطورة يتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

ووجه الوزير بصرف مستحقات الموردين أول بأول وذلك خلال 48 ساعة من من التوريد لافتا إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أية إقماح بالشون الترابية، كما يتم سداد مستحقات «الموردين المزارعين» بعد 73 ساعة من التوريد.