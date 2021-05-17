شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسعاف الفلسطيني» تنقل المصابين عبر معبر رفح لتلقي العلاج بمصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجري سيارات الإسعاف الفلسطينية نقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من مستشفيات غزة إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح البري، تمهيدًا لنقلهم إلى الجانب المصري.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن سيارات الإسعاف ستغادر من الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح البري.

يذكر أن سيارات الاسعاف المصرية تستعد لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في معبر رفح البري بشمال سيناء.

سيارات الاسعاف

سيارات الاسعاف

سيارات الاسعاف

سيارات الاسعاف

سيارات الاسعاف