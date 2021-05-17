شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم كفرالشيخ تتفقد خدمة الشباك الواحد بمركز التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية، الإثنين، خدمة الشباك الواحد بمركز التطوير التكنولوجى بكفرالشيخ بعد ميكنة العمل به والاطمئنان على سير العمل وتقديم متميزة للمواطنين.

من جانبها، قالت «كشك» في تصريحات صحفية، إن ميكنة العمل بالشباك الواحد جاءت لتمنع ابتزاز المواطن من جانب بعض الأشخاص الذين احترفوا استغلال المواطنين بكتابة طلبات وبيع طوابع بأعلى من قيمتها واشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص اختفوا تماما وهذا هو الهف.

وأوضحت أن ميكنة العمل أسرعت في الخدمة المقدمة للمواطنين فقط على المواطن أن يملئ بياناته، وإلكترونيًا يصدر المستند سرعة في الوقت ودقة في الأداء.