شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الامتحان التكميلي لصفوف النقل غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق غدا الثلاثاء الامتحان التكميلي لطلاب صفوف النقل بمحافظة الجيزة وعدد من المحافظات.

حيث يؤدي الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادى خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 مايو الجاري.

فيما تبدء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يؤدي الامتحان التكميلى الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بصفوف النقل ( من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي).

ويؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوي).

كما يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة، وكذلك يؤدى الامتحان التكميلى الطلاب الذين لم يحصلوا على ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.

ويعقد الامتحان التكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية.

يضم الامتحان 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة على أن يكون زمن الامتحان ساعة واحدة ،ولا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تجهيز وطباعة جداول الامتحانات والاعلان عنها داخل المدارس.

وشددت الوزارة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بالمدارس.

وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا .