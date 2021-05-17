شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دورية لرصد محاولات البناء العشوائي دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص مستغلين إجازة عيد الفطر المبارك، وانشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات على الأرض الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو كبير، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بطوخ والجمعية الزراعية بطوخ، من ازالة تعدى بالدبش الابيض على الارض الزراعية بقرية طوخ، عبارة عن غرف بالدبش الأبيض على مساحة ٨٠ متر وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض.

كما شن المحاسب محمد الأباصيري، رئيس حي ثان الزقازيق، حملة لضبط مخالفي البناء، بالتعاون مع قسم شرطة ثان وإدارات الحي المعنية، أسفرت الحملة عن إحالة أحد المواطنين ويدعى " أ. ع. م " للنيابة العسكرية، للقيام بأعمال بناء بدون ترخيص بشقة بالدور التاسع علوي بشارع النور والأمل، المتفرع من شارع أحمد إسماعيل بالمساكن التعاونية، وذلك بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم ١١٩، وتم عمل محضر جنحة عسكريه رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي وقسم الإزلالات برئاسة المركز والقسم الهندسي بالوحدة، بحملة إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة 100متر، وتمت الإزالة كلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي سياق متصل.. قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف والقسم الهندسي بالوحدة بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي لمبنى مخالف على مساحة ١٢٠ متر بقرية العرايشية وعلى الفور تم فك الشدة الخشبية وتمت الإزالة الكلية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.