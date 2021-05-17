شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تنفيذ 92 مشروعًا وتوفير 128 فرصة عمل ضمن «مشروعك» خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 92 مشروعًا بتمويل 14 مليون و807 آلاف وتوفير 128 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.

وأشار محافظ المنوفية في تصريحات له، الاثنين، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» قد ساهم خلال الربع الأول من هذا العام 2021 في توفير 375 فرصة عمل من خلال تنفيذ 278 مشروعًا بإجمالي تمويل 53 مليون و430 ألف جنيه.

ووجه محافظ المنوفية القائمين على برنامج مشروعك بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، ومؤكدًا على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض على أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تلقى كل الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على تحسين معيشتهم للمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم، موضحًا أن الهدف من تلك المشروع تكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.