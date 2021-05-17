شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تناقش خطة مجابهة كورونا وتطعيم المواطنين باللقاح في المراكز المخصصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس، بحضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات لخطة العمل خلال الفترة المقبلة، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، بالإضافة إلى مناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، ووجه مديري الإدارات الصحية بإرسال مسؤول الطعوم بكل إدارة والتوجة للمديرية لاستلام الكميات الكافية من اللقاح، حسب إحتياج كل إدارة، وفقاً لخطة التوزيع المحددة لكل إدارة،

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات الصحية بتكثيف الرقابة والمتابعة على الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة، مؤكداً على متابعة الحالات بالعزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، والحالات المخالطة لهم، فضلا عن المتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في مختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات ودور العبادة، وتكثيف أعمال الرش والتطهير، والتوعية والتثقيف الصحي.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مديري المستشفيات بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر الأسطوانات الكافية بالمخازن، وشدد على متابعة إدارة منظومة الأكسجين بالمستشفيات، وتكثيف عمل فرق متابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي، وتكثيف المتابعة الدورية على كافة الأقسام الطبية، وشدد على إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، فضلا عن المتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي.

وأكد هشام مسعود، على تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من مصابي كورونا، وتخصيص فرق لحصر هؤلاء المرضي، وتحديد القرارات حسب كل حالة مرضية، والمتابعة المستمرة لحالات الفرز، والمرضي بوحدات العنايات المركزة بجميع المستشفيات، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي، ومتابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، ووجه بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية ومداخل ومخارج شبكات الأكسجين بالمستشفيات.

وفي سياق متصل عقد وكيل الوزارة بعقد اجتماع آخر مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة خطة توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وخطة توزيعها على الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، وخطة تفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، في حضور مدير عام الصيدلة، والتموين الدوائي، ونفقة الدولة، والمكتب الفني، والتفتيش المالي والإداري.