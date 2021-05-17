شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبوالغيط يصل إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم السودان الذي يعقد اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ورئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية، د. عبدالله حمدوك، وقادة ووزراء خارجية الدول العربية والأفريقية والغربية الشريكة للسودان وكذا المنظمات الإقليمية مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لعملية الانتقال في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط سوف يؤكد أمام المؤتمر على التزام الجامعة الثابت بمرافقة الدولة السودانية وأهل السودان على طول الخط في سبيل استكمال عملية الانتقال المهمة التي يمر بها السودان، كما سيعرض للجهد الذي تقوم به الجامعة ودولها الأعضاء لمساندة السودان على تجاوز صعاب المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات السياسية والإصلاحات الاقتصادية التي يسير فيها وفق الأولويات والخطط الوطنية التي توافق الاشقاء في السودان عليها.

وسيدعو «أبو الغيط» في كلمته إلى تكثيف الدعم الدولي المتناسق لمساندة السودان في المرحلة المقبلة، وخاصة من أجل إعفاء السودان من ديونه الخارجية، ودعم وتمويل استحقاقات اتفاق جوبا للسلام الذي وقعت عليه الحكومة مع الحركات المسلحة، ومساندة الدولة السودانية في كل ما تقوم به من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها وإداراتها على كامل أراضيها.