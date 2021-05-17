شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية وعلاجية لـ 664 ألف سيدة بالمنيا ضمن مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الفرق الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم أوجه الرعاية الصحية، والخدمات الطبية، والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، خلال شهر ابريل الماضي، بلغ 50 ألف سيدة، ليصل الإجمالي إلى 664 ألف و235 سيدة، بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مشيراً إلى استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

من جانبه اوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الامراض المزمنة الغير سارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات، وتحاليل متقدمة إلى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً، مشيراً إلى انه تم وصول 260 جهاز قياس نسبة الكرياتينين في الدم، في اطار دعم وزارة الصحة للمحافظة، وسيتم توزيعها على الفرق المشاركة في مبادرة علاج الامراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي.