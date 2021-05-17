شكرا لقرائتكم خبر عن بروفة الثانوية العامة .. المديريات التعليمية تبدأ استعدادات الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المديريات التعليمية والمدارس الثانوية الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة المقرر عقده 23 مايو الجاري بهدف اختبار جودة الشبكات وأجهزة التابلت كبروفة ثانية قبل اجراء امتحانات الثانوية العامة شهر يوليو المقبل.

وتستهدف الامتحانات التجريبية للثانوية العامة اختبار وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت.

وأكدت الوزارة أن الهدف من الاختبارات التدريبية التجريبية في اليوم الأول هو استلام اسم المستخدم وكلمة المرور وكود الاختبار session code من خلال الرابط g12.emis.gov.eg وكذلك الدخول على منصة الامتحان من السيرفر الداخلي بواسطة ال Wi-Fi من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg، وحل مجموعة من الأسئلة الاستبيانية والدخول على نفس الرابط g12.emis.gov.eg لتسجيل الملاحظات.

وأكدت الوزارة أن الهدف من اليوم الثاني هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الإلكترونية من خلال الرابط assessment. local.ekb.eg بواسطة ال Wi-Fi وخطوط الربط بالمدرسة فقط مع تعطيل وإلغاء العمل بشرائح ال 4G في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليوم الأول.

وتابعت الوزارة أن الهدف من اليوم الثالث هو الدخول على السحابة الإلكترونية بواسطة شرائح ال 4G فقط والغرض هو التأكد من الإعدادات الخاصة بالشرائح والتغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء الاختبارات مع غلق ال Wi-Fi في هذا اليوم، واتباع نفس خطوات اليومين السابقين.

وأعلنت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التي لا يوجد بها خادم server، فسيتم تنفيذ نفس الخطوات السابقة باستخدام ال 4G، أو من خلال أجهزة الشبكات واتباع نفس خطوات تسجيل الملاحظات والمشكلات أثناء حضور الطلاب في اليوم الأول والثالث.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية جديدة لمديري التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهر مايو ويونيو 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على المختصين بالمدارس الثانوي العام، والتي تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، بعدم غلق الأجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة أي سيرف مع إبلاغ كافة الأعطال والمشكلات.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات، على ضرورة الاتصال من داخل غرفة المعلومات بالمدرسة على الرقم الداخلي 600 أو من خلال البريد الإلكتروني، [email protected] موضحا به رقم الإبلاغ عن العطل.