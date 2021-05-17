شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات بالقرى والنجوع لرصد البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عماد محمود، رئيس قرية البرجاية وتوابعها بمركز المنيا الاثنين، أن العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز و مدينة المنيا أصدر تعليمات بتسيير دوريات بنطاق القرى والأحياء والعزب والنجوع، لرصد أية مخالفات والتعامل معها وإزالتها في المهد، وعليه تم رصد مخالفة تتمثل في محاولة التعدي علي أرض زراعية بقرية زُهرة التابعة لمجلس قروي البرجاية، وتم التعامل مع الواقعة بسرعة وحزم.

وأضاف «محمود» في تصريحات له، أنه تم التحفظ على مواد البناء والأدوات المستخدمة في الواقعة، فضلا عن تحرير المحاضر اللازمة لمرتكب المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

دوريات بالقري والنجوع في المنيا لرصد أية مخالفات والتعامل الفوري

دوريات بالقري والنجوع في المنيا لرصد أية مخالفات والتعامل الفوري

دوريات بالقري والنجوع في المنيا لرصد أية مخالفات والتعامل الفوري