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بدء أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الاليزيه بباريس

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القاهرة - سامية سيد - بدأت أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الاليزيه بباريس اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون. 

ومن المقرر أن تتناول القمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تمويل التنمية بالقارة الإفريقية، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس الأحد، للمشاركة فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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