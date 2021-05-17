شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض القطارات العادية بعربات روسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب 4 قطارات تعمل بين الإسكندرية/ القاهرة / الأقصر والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية، بحيث يضم كل قطار 11 عربة، اعتبارا من اليوم الإثنين، مع مد مسير قطارين لمحطة الأقصر بدلا من محطة سوهاج بدءًا من 5 يونيو المقبل، وذلك كالتالى:

1ـ استبدال عربات قطار 27 القاهرة / الإسكندرية اعتبارا من اليوم.

2ـ استبدال عربات قطار 158 الإسكندرية/ الأقصر اعتبارا من غد الثلاثاء.

3ـ استبدال عربات قطار 157 الأقصر/ الإسكندرية اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

4ـ استبدال عربات قطار1108 الإسكندرية/ القاهرة اعتبارا من 20 مايو الجارى.

5ـ مد مسير قطارى 974 / 975 من القاهرة إلى الأقصر اعتبارا من يوم 5/6/2021 على أن يقوم قطار 974 من القاهرة إلى الأقصر الساعة 5:30 صباحا بنفس التركيب ويعود يوم 6/6/2021 بقطار 975 من الأقصر إلى القاهرة بحيث يقوم الساعة 8:00 صباحا.