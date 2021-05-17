شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا صحة لإرسال رسائل وهمية للتطعيم بلقاح كورونا دون توفير الجرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها: الحكومة تنفى إرسال رسائل وهمية للتطعيم بلقاح كورونا دون توفير الجرعات.

الحكومة تنفى إرسال رسائل وهمية للتطعيم بلقاح كورونا دون توفير الجرعات

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم، مُشددةً على أنه لا يتم إرسال رسالة بموعد ومكان التلقيح للمسجل، إلا عقب التأكد من توافر الجرعات اللازمة بمراكز التطعيم في المحافظة والمنطقة التي يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها، مُؤكدةً توافر كميات مناسبة من اللقاحات داخل المراكز المخصصة للتطعيم، تكفي المواطنين المسجلين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بمكان وموعد التلقيح، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة المواطن لطلب التسجيل من خلال رقم الطلب الخاص به، سواء عن طريق موقع التسجيل عبر الرابط التالي"www.egcovac.mohp.gov.eg" أو الخط الساخن "15335".

البنك الدولي يعلن منح السودان قرضاً بقيمة ملياري دولار خلال 10 أشهر

كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا حافظ غانم، عن منح قرض لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار خلال 10 أشهر، بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية، وتعزيز استخدام التقنية بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

رئيس الوزراء يوافق على عدد من المقترحات لتيسير الحركة المرورية بالجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين، لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروعات.

السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض القطارات العادية بعربات روسية جديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب 4 قطارات تعمل بين الإسكندرية/ القاهرة / الأقصر والعكس بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية بدلا من العربات العادية، بحيث يضم كل قطار 11 عربة، اعتبارا من اليوم الإثنين، مع مد مسير قطارين لمحطة الأقصر بدلا من محطة سوهاج بدءًا من 5 يونيو المقبل، وذلك كالتالى:

بالأسماء.. قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية عدد من الأجانب والمصريين.

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 201 شخص نصفهم من الأطفال والسيدات

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداء الإسرائيلى على غزة إلى 198 شخصا من بينهم 58 طفلًا و35 إمرأة، بالإضافة إلى 1300 إصابة.

بث مباشر لمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى بالسودان بحضور الرئيس السيسي

انطلقت صباح اليوم جلسات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطى فى السودان والذى يهدف إلى التطبيع الكامل للسودان مع المجتمع الدولى وتنوير المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص والمصرفيين بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها حكومة السودان بجانب إبراز فرص الاستثمار فى السودان فى القطاعين العام والخاص.

"معلومات مجلس الوزراء": اختيار العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الرقمية العربية2021

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى إنفوجرافيك جديد فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 تحت شعار "تسريع التحول الرقمى فى الأوقات الصعبة".

الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات للوقاية من كورونا

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط (14497) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14462) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (35) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (2206) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (300) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2771) شيشة.

مفتى الجمهورية لمفتى القدس: القضية الفلسطينية قضية كل عربى ومسلم فى ربوع الأرض

أجرى فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- اتصالًا هاتفيًّا بالشيخ محمد حسين مفتي القدس الشريف للتعبير عن التضامن الكامل للقدس والمقدسيين ودعم القضية الفلسطينية.

التعليم تعلن أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الدراسى المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب المقبولين (بشكل مبدئي) بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، الذين تقدموا للالتحاق بـ48 مدرسة في 25 محافظة، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

رئيس الوزراء يتابع خطط تطوير المنطقة الجنوبية بمحافظة الجيزة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الإثنين، لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروعات.

نيوزويك: 28 عضوا بالشيوخ الأمريكى يطالبون بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

دعا العشرات من الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وهى الخطوة التى لم تعلنها بعد إدارة بايدن، وذلك بعدما دعا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى العودة للهدوء وإنهاء العنف فى القطاع.

قرار جمهورى بالموافقة على منحة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكى بشأن البيئة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 723 لسنة 20/0 بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الانتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 20/0.

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفى قواعد المرور

عززت اليوم الإثنين الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

السكة الحديد تستقبل الدفعة الأولى من القطارات الأسبانية قبل نهاية 2021

أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه مخطط وصول أول دفعة من القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة المتعاقدة عليها مع شركة تالجو الأسبانية قبل نهاية العام الجارى، حيث سيتم شحنها بحرا من أسبانيا لتصل عبر ميناء الإسكندرية، متوقعة أن يتم شحنها خلال الربع الأخير من 2021.

انخفاض 7 درجات بحرارة الجو اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

ء تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاصا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.