شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة وتسكين أهاليها بالمناطق المطورة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطط تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروعات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مشروع تطوير المنطقة الجنوبية لمدينة الجيزة، بحيث يُعاد تخطيطها وفقا لمخططات تشمل حركة العمران وشبكات الطرق والمحاور، في إطار النهضة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، ولاسيما في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي متزامنا مع حركة الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى في النطاق المحيط بهذه المنطقة، وهو ما يعمل على تغيير وجه محافظة الجيزة بالكامل.

وخلال الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على عدد من المقترحات المطروحة لتيسير الحركة المرورية بالجيزة، وتسهيل حركة نقل المواطنين والبضائع، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، كما كلف بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات، وتوزيع العمل على عدد من شركات المقاولات لضمان سرعة الأداء وجودة التنفيذ، مع ضغط البرامج الزمنية.