شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح على منصب أمين عام اتحاد نقابات العمال العرب 24 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جبالي المراغى، رئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، رئيس اتحاد العمال المصرى، إنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح على منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يوم 24-6-2021.

كان المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة جبالي المراغي، في اجتماعه المنعقد في مارس الماضي قد قرر ، فتح باب الترشح على منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعقد المؤتمر العام الرابع عشر بالقاهرة، في شهر يوليو 2021.



ويشار إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بصدد إعداد الأوراق التنظيمية، ومتابعة إجراءات عملية الترشح، تمهيدا لمناقشتها، وإقرارها من «المؤتمر العام» في يوليو المقبل، تزامنا مع انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وكانت القاهرة قد شهدت اجتماعات عمالية مكثفة في مارس الماضي، داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شملت اجتماع لبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، مع الوفد العمالي العربي المتواجد بالقاهرة وضم غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وجمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، وتلاه اجتماع للأمانة العامة، والمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عبر «زووم»، شارك فيه الأعضاء من بلدان مصر، وسوريا، والسودان، والعراق، والبحرين، والكويت، والمغرب، وليبيا، وفلسطين.